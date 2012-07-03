Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела! Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты: Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести ...
Доработка сайта скидок (коллектив. покупки) на Yii
Доработать функционал (личный кабинет, выбор и покупка купона (сертификата), отправка на e-mail).
Привязать систему оплаты по карточкам (была реализована).
Имеется дизайн, частично сверстан.
Возможна почасовая оплата.
Срок реализации на первом месте.
Заявки фрилансеров
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