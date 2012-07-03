Доработка сайта скидок (коллектив. покупки) на Yii

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Доработать функционал (личный кабинет, выбор и покупка купона (сертификата), отправка на e-mail).

Привязать систему оплаты по карточкам (была реализована).

Имеется дизайн, частично сверстан.

Возможна почасовая оплата.

Срок реализации на первом месте.

Yii
13 лет назад
kandaykz
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров