Разработка компонента joomla

создать менеджер материалов, где мы каждому материалу можем присваиваться различные свойства в зависимости от раздела к которjму принадлежит материал.. и далее на фронтэнде выводить эти материалы с учетом фильтра (расширенного поиска) согласно заданным свойствам.. то есть что то похожее на поиск товаров на яндекс маркете согласно разных тех. требованиям.

написание с нуля более желательно чем реализация на чем то существующем.

оставляйте цену и сроки.