Сделать флеш

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  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок242 просмотра

сделать флешку как тут http://tinyurl.com/bom4c5g

с незначительными улучшениями

изменить дизайн, чтобы не был похож

13 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$400
7 дней
Работа была сделана блестяще, но позже я выяснил, что он перепродал мою флешку за копейки моим конкурентам

Заявки фрилансеров

max123456789
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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