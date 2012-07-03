Корректировка слайдера (java) на сайте Вордпресс

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Завершен4 заявки145 просмотров

Есть сайт на wordpress hqh.com.ua.

Сейчас в слайдер http://img525.imageshack.us/img525/4923/hqh.png попадают все записи, которые публикуются на сайте. А мне нужно, чтобы только записи, которые будут запощены в определенную рубрику.

Жду Ваших предложений

JavaWordPress
13 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано на высшем уровне, четко и быстро. Очень рекомендую! Надеюсь, что будет возможность поработать с Евгением еще!
Илона является опытным заказчиком и четко излагает свои мысли - это очень важно. Именно благодаря этом удалось очень быстро выполнить работу. С оплатой тоже проблем никаких - все молниеносно :)

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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