Корректировка слайдера (java) на сайте Вордпресс

Есть сайт на wordpress hqh.com.ua.

Сейчас в слайдер http://img525.imageshack.us/img525/4923/hqh.png попадают все записи, которые публикуются на сайте. А мне нужно, чтобы только записи, которые будут запощены в определенную рубрику.

Жду Ваших предложений