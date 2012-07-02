Приватный проект для Ходжаев Тимур (timuridus)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка114 просмотров

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13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, все понимает с первого слова. Просто приятно работать!
Хорошо поставлена задача. Быстрая оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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