Здравствуйте! Нужно поменять и доработать дизайн рабочего сайта, несколько страниц (дизайн/верстка/программинг) Исходников нет, не сложный дизайн на основе аналога.
Заменить дизайн
Необходимо из сверстанного макета сделать шаблон для сайта, который уже готов, но с другим шаблоном
по другому макету.
Сайт на битриксе: http://alena.intime.pro Тут уже есть разделы и контент, нужно только заменить дизайн на тот, что в макете.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать скрипт импорта прайсов в 5 интернет магазинов из файлов двух видов. Более подробно в прикрепленном файле.Завершен13 лет назад
Нужно добавить в существующий вебсайт платежную систему PAYPAL. Аккаунт имеется. Так же при установке системы следует предусмотреть что платежи будут в обе стороны. Каждый пользователь будет иметь внутренний аккаунт. Должна быть предусмотрена возможность ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $65
Необходим шаблон для wordpress с функциями: 1. Главная страница состоит из множества отдельных блоков, выводящих по несколько постов из каждой рубрики (Первый пост темы должен быть с увеличенной картинкой, последующие с ...Закрыт13 лет назад
Сверстанные макеты html установить на Wordpreess установить настройть сделать рабочий весь функционал жду от вас сроки и бюджет в приложение макетыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт http://www.mosgates.ru Движок A.V.A.S Надо сейчас создать новую страницу (без ссылки из меню) И показать где лежит (чтоб можно было добавить текст) Ваши предложения по цене?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт который мог бы расчитывать всевозможные значения (Углы, стороны, площадь, окружность, высоты и т.д.) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA Сам треугольник должен быть наглядно предоставлен на рисунке и все значения пропорционально ...Закрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток. Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы. Оформить отзывы нужно примерно как ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать стандартный ИМ на Джумле 2.5 из функций: каталог, корзина, выбор размера, возможность указывать в админке минимальное количество товара для одной товарной позиции ...Закрыт13 лет назад
проект - автомобильный портал. Сделан на Джумле. Готовность - 70-80%. Сейчас нужно добавлять новые разделы, расширять функционал согласно ТЗ, "фишечки", различные сервисы и т.д. Дизайн - сейчас рисуется дизайнером. Возмозно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад