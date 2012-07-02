Заменить дизайн

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

Необходимо из сверстанного макета сделать шаблон для сайта, который уже готов, но с другим шаблоном

по другому макету.

Сайт на битриксе: http://alena.intime.pro Тут уже есть разделы и контент, нужно только заменить дизайн на тот, что в макете.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров