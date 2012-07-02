Необходимо из сверстанного макета сделать шаблон для сайта, который уже готов, но с другим шаблоном

по другому макету.

Сайт на битриксе: http://alena.intime.pro Тут уже есть разделы и контент, нужно только заменить дизайн на тот, что в макете.