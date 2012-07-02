Шаблон для wordpress без дизайна

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходим шаблон для wordpress с функциями:

1. Главная страница состоит из множества отдельных блоков, выводящих по несколько постов из каждой рубрики (Первый пост темы должен быть с увеличенной картинкой, последующие с маленькой). Настроить блоки можно в админке темы.

2. Шаблон 3 -х колоночный (Певая колонка большая) далее две одинаковой ширины справа.

3. Поддержка виджетов + возможность вывести виджет в подвале и шапке

(в шапке несколько картинок с названием ведущих на посты или рубрики)

4.места для рекламных блоков

5.На главной должен быть слайдер изображений и карусель рубрик

5.1. При добавлении изображения в пост, оно сразу должно появляться в слайдере на главной (Но не из любой рубрики, а из выбранной)

5.2 В каруселе рубрик аналогично сделать + добавить вывод превью видео из установленной рубрики

6. Соответственно все настройки должны выполняться из админки

7. Шаблон должен быть фиксированной ширины, блочной верстки

8. Разобраться с rel='canonical' (когда WordPress при разбивке поста на страницы присваивает 1й части rel='canonical' – т.е. каноническая страница, а поисковые системы не индексируют все остальные части поста, считая их не каноническими;) Тоже для карты сайта

Дизайн не важен, но главное чтобы была блочная структура

Бюджет для проекта 2000 рублей. Возможно чуть больше.

Пример gotovimsami.su

WordPress
13 лет назад
webmastersb
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$65
3 дня

Заявки фрилансеров

ProfessionalDen
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад