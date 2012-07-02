Сверстанные макеты html установить на Wordpreess установить настройть сделать рабочий весь функционал жду от вас сроки и бюджет в приложение макеты
Шаблон для wordpress без дизайна
Необходим шаблон для wordpress с функциями:
1. Главная страница состоит из множества отдельных блоков, выводящих по несколько постов из каждой рубрики (Первый пост темы должен быть с увеличенной картинкой, последующие с маленькой). Настроить блоки можно в админке темы.
2. Шаблон 3 -х колоночный (Певая колонка большая) далее две одинаковой ширины справа.
3. Поддержка виджетов + возможность вывести виджет в подвале и шапке
(в шапке несколько картинок с названием ведущих на посты или рубрики)
4.места для рекламных блоков
5.На главной должен быть слайдер изображений и карусель рубрик
5.1. При добавлении изображения в пост, оно сразу должно появляться в слайдере на главной (Но не из любой рубрики, а из выбранной)
5.2 В каруселе рубрик аналогично сделать + добавить вывод превью видео из установленной рубрики
6. Соответственно все настройки должны выполняться из админки
7. Шаблон должен быть фиксированной ширины, блочной верстки
8. Разобраться с rel='canonical' (когда WordPress при разбивке поста на страницы присваивает 1й части rel='canonical' – т.е. каноническая страница, а поисковые системы не индексируют все остальные части поста, считая их не каноническими;) Тоже для карты сайта
Дизайн не важен, но главное чтобы была блочная структура
Бюджет для проекта 2000 рублей. Возможно чуть больше.
Пример gotovimsami.su
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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