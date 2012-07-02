Сайт http://www.mosgates.ru Движок A.V.A.S Надо сейчас создать новую страницу (без ссылки из меню) И показать где лежит (чтоб можно было добавить текст) Ваши предложения по цене?
Сверстанные макеты установить на Wordpreess
Сверстанные макеты html установить на Wordpreess установить настройть сделать рабочий весь функционал
жду от вас сроки и бюджет
в приложение макеты
Заявки фрилансеров
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