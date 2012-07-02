Сверстанные макеты установить на Wordpreess

Всем доброго времени суток. Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы. Оформить отзывы нужно примерно как ...