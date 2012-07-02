Работа с Joomla (длительный проект)

проект - автомобильный портал. Сделан на Джумле. Готовность - 70-80%.

Сейчас нужно добавлять новые разделы, расширять функционал согласно ТЗ, "фишечки", различные сервисы и т.д.

Дизайн - сейчас рисуется дизайнером. Возмозно нужна будет еще верстка и привязка дизайна

Нужен толковый программист по этой ЦМС.

Работа - длительная, на несколько месяцев. После запуска проекта - работа тоже будет, но в меньшем количестве.

Схема работы: "ТЗ-работа-оплата".

Требования:

- профессионализм

- ответственность и обязательность.

Со своей стороны - порядочность, подробные и понятные ТЗ.