Нужен парсер контента (текстовой информации). Парсить нужно с возможностью выбора категории с последующим сохранением текста в файл txt. Соответственно текст должен быть без лишнего "мусора". Подробности при общении.

Писать можно сразу в ЛС и указывать асю или скайп для связи.