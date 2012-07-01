Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок149 просмотров

Нужен парсер контента (текстовой информации). Парсить нужно с возможностью выбора категории с последующим сохранением текста в файл txt. Соответственно текст должен быть без лишнего "мусора". Подробности при общении.

Писать можно сразу в ЛС и указывать асю или скайп для связи.

13 лет назад
Matross
Виктор 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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