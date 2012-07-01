Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Поправить php код
Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы.
В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене.
Сейчас файлы находятся на локальном сервере.
Нужно создать фтп подключение для каждой директории (сабдомена) чтобы скрипт искал файлы на удаленном сервере.
А так же добавить код для указания новых айди и новых сабдоменов.
Два файла в аттаче.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший Jquery специалист - доработать выпадающее меню. Меню уже готово, просто внести некоторые поправки. Плюс понадобятся дальнейшие консультации. ICQ 444380386Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно прикрутить скрипт форума BB-Press к уже установленному на домен движку Wordpress. Если у вас большой опыт в Wordpress - в перспективе длительное сотрудничество.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен спец. по CMS Simpla внести кое какие корректировки в каталог товаров сайта 4sumki.ru Если быть точнее, то нужно разбить каталог на две части. С левой стороны: Каталог ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Имеется сайт, на двух типах страниц которого (возможно, найдется третий тип) используются яндекс-карты. Карты выполнены с использованием API 1.x. Пример карты - http://vologdainfo.ru/deti Необходимо переписать скрипты, используемые на страницах, на API 2.x ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $12
Потрібно підв'язати до існуючого мобільного сайту FB логування - зараз працює зі звичайним (не мобільним) логуванням за допомогою ulogin.ru. Платформа сайту - писаний на PHP. мені потрібно, щоб після натискання на кнопку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разработчик для существующего сайта на платформе Kohana. Разработка административного функционала, доработка пользовательского функционала. После завершения активного этапа разработки переход на абонентское обслуживание.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать парсер с вэб интерфейсом, который будет сканировать самые популярные сайты по продаже автомобилей на территории РФ, такие как auto.ru , bibika.ru, avito.ru, drom.ru, irr.ru . возможность парсинга раз в в 10-15 мин ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
В атаче галерея, по клику на картинку должно открываться окно с большой картинкой, и список миниатюр, сейчас она недоделанная малость, надо сделать стандартный вывод этой галереи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://asgroupclients.com/luxor/winners.html в самом низу есть слайдер надо такой же с прозрачным бекграундом шириной 960 пикселей и что бы при наводе мышкой на картинки в слайдере - всплывали 2 кнопки: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад