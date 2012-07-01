Поправить php код

Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы.

В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене.

Сейчас файлы находятся на локальном сервере.

Нужно создать фтп подключение для каждой директории (сабдомена) чтобы скрипт искал файлы на удаленном сервере.

А так же добавить код для указания новых айди и новых сабдоменов.

Два файла в аттаче.