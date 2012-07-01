Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Программирование портала на основе Kohana
Разработчик для существующего сайта на платформе Kohana. Разработка административного функционала, доработка пользовательского функционала. После завершения активного этапа разработки переход на абонентское обслуживание.
Заявки фрилансеров
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