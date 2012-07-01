Программирование портала на основе Kohana

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Закрыт2 заявки160 просмотров

Разработчик для существующего сайта на платформе Kohana. Разработка административного функционала, доработка пользовательского функционала. После завершения активного этапа разработки переход на абонентское обслуживание.

13 лет назад
dkstrelkov
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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