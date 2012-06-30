Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Галерея на JQuery
В атаче галерея, по клику на картинку должно открываться окно с большой картинкой, и список миниатюр, сейчас она недоделанная малость, надо сделать стандартный вывод этой галереи.
Заявки фрилансеров
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