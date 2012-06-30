Галерея на JQuery

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

В атаче галерея, по клику на картинку должно открываться окно с большой картинкой, и список миниатюр, сейчас она недоделанная малость, надо сделать стандартный вывод этой галереи.

jQuery
13 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров