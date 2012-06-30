Необходима интеграция верстки ShopScript

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Необходимо натянуть несколько сверстанных страниц в интернет -магазин на Shop-Script «Lego Edition SP 5.0.2» и настроить их в соответствии с ТЗ. Работать лучше начать сегодня. Оплата по договоренности.

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров