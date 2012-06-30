Парсер на PHP + MySQL + CurlProxy

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок205 просмотров

Сделать парсер на PHP+MySQL+CurlProxy

для каталога http://catalog.onliner.by/

спарсить - товар( характеристики, фото), отзывы (имя, оценка, отзыв)

на выходе: таблица категорий, таблица производителей, таблица характеристик, таблица товаров, таблица ссылок на фото, таблица отзывов

и таблица совместимост(поля: категория.ID, товар.ID, товар.производитель.ID, товар.характеристики[массив ID характеристик для этого товара], товар.отзывы[массив ID отзывов для этого товара])).

проверка будет производися показом на ВАШ выбор любых трех спарсеных категорий.

MySQLPHP
13 лет назад
StarikovAM
Алексей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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