Необходимо создать несложный онлайн генератор юзербаров, подробности в текстовом файле. Оплата гарантирована через систему Webmoney по факту успешного тестирования рабочего генератора. Для исполнителей с большим рейтингом возможен вариант 50% предоплаты.
Настройка, доработка функционала WordPress
Есть верстка, посаженная на вордпресс, но нужно настроить функционал.
1.На главной странице выводятся ближайшие события (по дате события, а не по публикации поста) для каждой из категорий.
2.В категориях сначала выводятся сегодняшние события (по дате события, а не по дате добавления), дальше список ближайших событий
3.Каждый посетитель должен иметь возможность добавлять событие, присвоить ему адрес, короткое описание, категорию, дату (дату начала и окончания мероприятия)
4.На странице выбрать день нужно сделать календарь событий – чтобы при нажатии на нужную дату появлялся список событий, которые будут проходить в этот день.
5.Сделать поиск по событиям (если события будут не типа post, то поиск должен все равно искать по событиям)
6.События должны легко встраиваться в индивидуальный календарь пользователя (Google Calendar, Outlook и другие).
7.Возможность выборки событий по городам и отраслям
Выбранный исполнитель, при надобности платных плагинов - просто даёт инфу где купить, я покупаю - и Вы делаете.
По сути есть и бесплатных много.
P.P.S Нужен действительно знающий(мини профессионал) WP. По сути задача не очень сложная - и есть даже примеры реализации на плагинах.
- Пишите свои контакты, цену, сроки.
(Не интерисуют сроки более 5 дней)
Выбранный исполнитель
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