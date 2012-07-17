Настройка, доработка функционала WordPress

Есть верстка, посаженная на вордпресс, но нужно настроить функционал.

1.На главной странице выводятся ближайшие события (по дате события, а не по публикации поста) для каждой из категорий.

2.В категориях сначала выводятся сегодняшние события (по дате события, а не по дате добавления), дальше список ближайших событий

3.Каждый посетитель должен иметь возможность добавлять событие, присвоить ему адрес, короткое описание, категорию, дату (дату начала и окончания мероприятия)

4.На странице выбрать день нужно сделать календарь событий – чтобы при нажатии на нужную дату появлялся список событий, которые будут проходить в этот день.

5.Сделать поиск по событиям (если события будут не типа post, то поиск должен все равно искать по событиям)

6.События должны легко встраиваться в индивидуальный календарь пользователя (Google Calendar, Outlook и другие).

7.Возможность выборки событий по городам и отраслям

Выбранный исполнитель, при надобности платных плагинов - просто даёт инфу где купить, я покупаю - и Вы делаете.

По сути есть и бесплатных много.

P.P.S Нужен действительно знающий(мини профессионал) WP. По сути задача не очень сложная - и есть даже примеры реализации на плагинах.

- Пишите свои контакты, цену, сроки.

(Не интерисуют сроки более 5 дней)