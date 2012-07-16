Конвертер БД с Wordpress 3 на Joomla 2.5

Требуется написать конвертер базы данных.

конвертер должен уметь конвертировать БД Wordpress 3.4.1 в БД Joomla 2.5

Подробнее в прикрепленном файле.

Бюджет строго ограничен. Будет выбран исполнитель с опытом и невысокими требованиями по стоимости. Оплата через webmoney гарантирована по факту проверки работоспособности конвертера. Если нужна дополнительная информация - пишите в ЛС.

Просьба кроме стоимости указанной разработки указывать ваш опыт работы с Wordpress и Joomla, а также срок выполнения работы.