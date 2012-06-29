Сборка сайта

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Закрыт10 заявок166 просмотров

Добрый вечер.

Есть купленный шаблон с templatesmonster, нужно набить его текстом. Возможно использование любого движка типа джумлы. Плюс нужен простенький раздел "новости" с минимальной админкой (если это не публичный движок) для добавления новой новости.

Joomla
13 лет назад
sheraton
Шератон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров