Страничка расписания ТВ-программ

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Есть спортивный сайт, для него надо сделать страничку, которая будет парсить тв программу спортивных передач(например с http://ntvplus.ru/tv/), далее люди со спец. аккаунтами могли там отмечаться на ту или иную запись и вставлять ссылки на готовые записи. CMS на ваше усмотрение.

13 лет назад
Y4MAHA
Карху 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад