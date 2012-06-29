Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего ...
Страничка расписания ТВ-программ
Есть спортивный сайт, для него надо сделать страничку, которая будет парсить тв программу спортивных передач(например с http://ntvplus.ru/tv/), далее люди со спец. аккаунтами могли там отмечаться на ту или иную запись и вставлять ссылки на готовые записи. CMS на ваше усмотрение.
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