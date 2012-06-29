Страничка расписания ТВ-программ

Есть спортивный сайт, для него надо сделать страничку, которая будет парсить тв программу спортивных передач(например с http://ntvplus.ru/tv/), далее люди со спец. аккаунтами могли там отмечаться на ту или иную запись и вставлять ссылки на готовые записи. CMS на ваше усмотрение.