Самописная кмс, php, mysql, jquery, OOП, расширенная админка. Часть кода закодирована зендом во избежание распространения, исходники по запросу. Код скрипта сначала может показаться запутанным, но для исполнителя, быстро въежающего в чужой ...
Доработка сайта на Wordpress
Нужна доработка шаблона на вордпресс.
Доработка модулей, небольшое изменение в верстке.
ВНИМАНИЕ!
Рассматриваются кандидаты хорошо владеющие WP, PHP, JS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать точную копию данного калькулятора http://tms.printrobot.ru/calc/ + Дописать админку с настройкой параметров калькулятора Сделать нужно срочноЗакрыт13 лет назад
аналоги: наш известный Яндекс Маркет белоруски онлайнер http://catalog.onliner.by/ Реализация поиска на сфинксе... Готов купить готовый. Прошу давать подробные сведения(можно в ЛС), платить за неизвестность никто не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приветствую коллеги! Есть сверстанный макет сайта, нужно "одеть" его на joomla (желательно 2.5) но не принципиально. Прикрепляю zip макета и ТЗ. От Вас жду цену и срок выполнения работы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно вывводить товары из подкатегорий и родительские категории, при этом чтобы у товара ссылка была одинаковая (в категории и подкатегории) Оставляйте ваши предложенияЗакрыт13 лет назад
Добрый день, необходимо установить форум, внести кое-какие изменения, настроить под определенные задачи. Кто может помочь пишите на почту [email protected] в скайп: smart-rv стучитесь: 451835851Закрыт13 лет назад
- $70
Создать сайт на джумла из готового хтмл + цсс, кастом хтмл модули для всего, модуль подписки на рассылку, форум. верстка валидная сайт должен быть валидным.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать ссылки http://mechitov.ru/index.php?route=information/contact такие http://mechitov.ru/contactВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу готовое решение для сайта-парсера музыки из вконтакте. Аналог вот этого сайта http://mp3doma.ru/Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! На сайте имеется файл для регистрации пользователей. В селекте Страны - через javascript выводятся страны. Но через раз в селекте бывает написано - Please select при это ...Закрыт13 лет назад