Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужна доработка шаблона на вордпресс.

Доработка модулей, небольшое изменение в верстке.

ВНИМАНИЕ!

Рассматриваются кандидаты хорошо владеющие WP, PHP, JS

JavaScriptPHPWordPress
13 лет назад
artemc21
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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