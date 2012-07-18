Доработать функционал модуля Сompanies v1.1.4

Самописная кмс, php, mysql, jquery, OOП, расширенная админка.

Часть кода закодирована зендом во избежание распространения, исходники

по запросу. Код скрипта сначала может показаться запутанным,

но для исполнителя, быстро въежающего в чужой код,

- не проблема. Проверено практикой работы со скриптом.

Если у Вас нет времени разбираться с чужим кодом,

можете далее не читать. (Извините)

Общие требования:

• разработка и прием выполненной работы осуществляется исключительно на хостинге заказчика

• при работе с данным тз исполнитель не должнен отвлекаться на стороннюю работу и быть постоянно в онлайн.

• без предоплаты. Рачсчет в WMZ по 100% реализации пунктов и 2-3х дней тестирования.

• обязательный обмен отзывами

Требования к коду:

• минимальная нагрузка на сервер при работе;

• код должен быть в стиле и логике скрипта;

• назавания таблиц в запросах через константу.

• не вводить новые переменные и константы, не убедивщись

, что таковые уже существуют в сктрипте.

• именовать переменные на английском языке согласно

формату уже созданных переменных.

• использовать унифицированную систему путей к файлам.

К работе следует приступить сегодня.

Кратко пункты из ТЗ

1.Преобразовать поле выбора домена для поддомена для формы добавления компании.

2. Перенести указанные ниже файлы:

admin\cat_win_companies.php

inc\class.categ_tree_user_cat.php

и др. в папку модуля согласно их принадлежности

frontend / backend. Адаптировать функционал согласно перемещению этих файлов.

3. Дорабоать блок категорий.

4. В setup модуля добавить возможность автоматически менять папку загрузки логотипов компаний и пути их соответстветсвующего вывода.

5. Исправить ошибку в обновлении статуса компаний