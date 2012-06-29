Верстка сайта на zope

Дано:

Есть сайт под управлением CMS на базе zope, python, mysql, apache2. Есть сверстанные (HTML+CSS) главная и внутренняя страницы с новым дизайном для этого сайта.

Задача:

Обновить внешний вид сайта, используя имеющийся программный код сайта и верстку страниц в новом дизайне («прикрутить» новые шаблоны страниц). При необходимости адаптировать верстку к программному коду сайта и доверстать недостающие блоки, если таковые будут выявлены.

Работа в плотном контакте на 1-2 недели