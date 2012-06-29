Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE. Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет. Скорее всего причина в кривости ...
Верстка сайта на zope
Дано:
Есть сайт под управлением CMS на базе zope, python, mysql, apache2. Есть сверстанные (HTML+CSS) главная и внутренняя страницы с новым дизайном для этого сайта.
Задача:
Обновить внешний вид сайта, используя имеющийся программный код сайта и верстку страниц в новом дизайне («прикрутить» новые шаблоны страниц). При необходимости адаптировать верстку к программному коду сайта и доверстать недостающие блоки, если таковые будут выявлены.
Работа в плотном контакте на 1-2 недели
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