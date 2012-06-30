Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE. Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет. Скорее всего причина в кривости ...
Прикрутить tiny_mce к ajaxfilemanager
админка есть, нужно прикрутить посленюю версию tiny_mce к ajaxfilemanager, у меня не получается без глюков.
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