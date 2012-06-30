Прикрутить tiny_mce к ajaxfilemanager

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки90 просмотров

админка есть, нужно прикрутить посленюю версию tiny_mce к ajaxfilemanager, у меня не получается без глюков.

13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andrew_a
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$20
1 день
Андрей быстро установил и настроил редактор. Спасибо )
Хороший заказчик, приятно общаться и сотрудничать. Четко составил ТЗ, вовремя перечислил деньги. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrew_a
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад