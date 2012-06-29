Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE.

Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет.

Скорее всего причина в кривости скрипта - она уходит вся одним разом и сильно грузит сервер. Нужно отправлять ее частями. Ну и проанализировать, возможно есть другие причины.