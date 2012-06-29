Модуль рассылки для DLE

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок160 просмотров

Необходимо доработать модуль рассылки для DLE. Ранее писался другим программистом. При непосредственно рассылке использует скрипт движка DLE.

Проблемы - рассылка перестала отправляться всем пользователям. Иногда отправляется, иногда нет.

Скорее всего причина в кривости скрипта - она уходит вся одним разом и сильно грузит сервер. Нужно отправлять ее частями. Ну и проанализировать, возможно есть другие причины.

DLE
13 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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