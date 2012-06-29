Здравствуйте, нужно поставить и настроить модуль сео ссылок для этого им http://mechitov.ru/
Приложение на Air
Нужно сделать приложение на Air для тактильных экранов (не мобильное устройство) с Windows 7. В приложение будет использоваться multi touch для кручения, зума и передвижения объекта.
От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать детальное ТЗ.
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