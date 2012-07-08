Парсер анкет для DLE 9.6

Нужно сделать парсер анкет с сайта http://www.rusdosug.com/

При копировании анкет нужно чтоб на фотографии накладывались водяные знаки нашего сайта, заносило анкеты по указанным категориям + возможность еще самому указать дополнительно категорию куда будут заноситься все анкеты, парсить нужно только анкеты приписанные к городу Москва.

Оплата по факту, вы делаете мы проверяем и рассчитываемся. Заявки и цены оставляем здесь.