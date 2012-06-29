Доработка проекта на Шопскрипт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки75 просмотров

ТЗ имеется, предоставлю доступ к сайту для анализа.Бюджет - 10 000 рублей.

Шоп скрипт лего заюзан

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$120
7 дней

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад