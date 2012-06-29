Создать баннер и подключить к системе поиска

Здравствуйте.

Необходимо создать html банер и подключить его к сайту, для вывода результатов поиска, заданных в форме банера в новой странице.

Есть аналогичный пример работающего банера, необходимо сделать аналог.

Внешний вид и оформление банера представлено в виде шаблона.

Технические требования к разработке банера ниже.

Работу модуля можно свести к генератору URL с заданными параметрами:

http://xxxxxxx.ru/main/result_search.html?ct=1498&co=12&rs=14&df=20.07.12&dt=27.07.12&nf=7&nt=7&ti=no

где параметры строки поиска являются данными которые задаются в банере.

Стоимость не окончательная, учту ваши предложения. Есть определенная срочность.

Укажите пожалуйста реальные сроки разработки в заявке и примерную стоимость.