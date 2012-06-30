Слайдер для Joomla

Здравствуйте знатоки Joomla!

Мне нужен слайдер:

1. подобный этому Virtuemart Slider, только для последнего Virtuemart на котором модуль не работает.

или

2. установить модуль который выводит выбранные товары и подключить к нему jquery слайдер jcarousel или другой.

или

3. ваш вариант

В итоге: мне нужен слайдер, который будет выводить нужные мне товары.

Как видите работа не сложная, поэтому жду минимальные сроки.