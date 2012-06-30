Слайдер для Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки130 просмотров

Здравствуйте знатоки Joomla!

Мне нужен слайдер:

1. подобный этому Virtuemart Slider, только для последнего Virtuemart на котором модуль не работает.

или

2. установить модуль который выводит выбранные товары и подключить к нему jquery слайдер jcarousel или другой.

или

3. ваш вариант

В итоге: мне нужен слайдер, который будет выводить нужные мне товары.

Как видите работа не сложная, поэтому жду минимальные сроки.

JoomlajQuery
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Андрей отлично знает CMS Joomla, поэтому это не первый с ним проект, думаю и не последний.
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, оперативная оплата!

Заявки фрилансеров

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад