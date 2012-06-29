Устранить глюк.

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Добрый день !

На сайте имеется файл для регистрации пользователей.

В селекте Страны - через javascript выводятся страны. Но через раз в селекте бывает написано - Please select при это страну выбрать уже не получается. Нужно устранить эту проблему.

Также в БД добавляются не все значения полей. В частности - Хобби и страна.

+ еще после регистрации - нужно чтоб была кнопка Продолжить - при нажатии на которую

Юзер бы автоматически залогинивался.

http://chat.zangerlf.com/reg/index.htm

JavaScript
13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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