Устранить глюк.

Добрый день !

На сайте имеется файл для регистрации пользователей.

В селекте Страны - через javascript выводятся страны. Но через раз в селекте бывает написано - Please select при это страну выбрать уже не получается. Нужно устранить эту проблему.

Также в БД добавляются не все значения полей. В частности - Хобби и страна.

+ еще после регистрации - нужно чтоб была кнопка Продолжить - при нажатии на которую

Юзер бы автоматически залогинивался.

http://chat.zangerlf.com/reg/index.htm