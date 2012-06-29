VM 2.0.2 Вывод товаров из подкатегорий в категорию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

Нужно вывводить товары из подкатегорий и родительские категории, при этом чтобы у товара ссылка была одинаковая (в категории и подкатегории)

Оставляйте ваши предложения

13 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров