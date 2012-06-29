Сделать копию калькулятора

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Нужно сделать точную копию данного калькулятора

http://tms.printrobot.ru/calc/

+ Дописать админку с настройкой параметров калькулятора

Сделать нужно срочно

13 лет назад
ZayCev39
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров