Создать сайт на Джумла из готового хтмл

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

Создать сайт на джумла из готового хтмл + цсс, кастом хтмл модули для всего, модуль подписки на рассылку, форум.

верстка валидная сайт должен быть валидным.

Joomla
13 лет назад
BrndCrte
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booby
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rockdev
Вартан 
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Был
9 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад