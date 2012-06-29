Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию:

1. Название темы со ссылкой на страницу форума

2. Количество ответов

3. Количество просмотров

4. Дата и время последнего сообщения

5. Количество сообщений за конкретное число

И выводить эту информацию в виде таблицы, отсортированную по количеству сообщений за определенный период.

Обязательно нужно предусмотреть защиту от бана. Как это сделать, решать вам.

Подробное ТЗ я отправлю выбранному исполнителю.

В заявке укажите цену и срок работы.