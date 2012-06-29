Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего ...
Написать веб-парсер (парсинг описания и цен)
Парсер делается в виде веб скрипта, доступ через веб интерфейс.
На языке РНР5/Perl/Python, на ваш выбор.
Через интерфейс должны быть настройки подключения к БД(хост/юзер/пасс/БД/таблица), количество строк для обработки за раз
В БД есть поле url где хранится ссылку на страницу для обработки, парсер по етой ссылке должен извлечь данные(интернет магазин): meta name="KeyWords", Цена и Описание
Данные сохраняются в БД, а строке обработанного товара вносится запись что строка обработана (колонка в БД получает параметр =1)
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