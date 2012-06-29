Написать веб-парсер (парсинг описания и цен)

Парсер делается в виде веб скрипта, доступ через веб интерфейс.

На языке РНР5/Perl/Python, на ваш выбор.

Через интерфейс должны быть настройки подключения к БД(хост/юзер/пасс/БД/таблица), количество строк для обработки за раз

В БД есть поле url где хранится ссылку на страницу для обработки, парсер по етой ссылке должен извлечь данные(интернет магазин): meta name="KeyWords", Цена и Описание

Данные сохраняются в БД, а строке обработанного товара вносится запись что строка обработана (колонка в БД получает параметр =1)