Правки Вордпресc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки151 просмотр

Добрый день!

Нужно внести правки в сайт на вордпрес. детали в тз. от Вас стоимость и сроки.

WordPress
13 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Задание выполнил в точности по ТЗ. Внес дополнительные правки по ходу. Как человек вежливый и трудоспособный.
Хороший заказчик. Предоставил достаточно понятное ТЗ, отвечал на вопросы на протяжении проекта, с оплатой не затянул.

Заявки фрилансеров

Kirky
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад