Доработка модуля новостей на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

срочный проект, до 00 часов 30 числа.

нужно доработать модуль новостей, добавить параметр к статье и вывести во view и template ajax'ом

детали и бюджет обговариваются.

Django
13 лет назад
onllne
Денис 
36 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

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