Перенести с uCoz на Wordpress

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужно сконвертировать БД uCoz в Wordpress. Очень нужно сохранение ЧПУ и каталог файлов

WordPress
13 лет назад
anri_webmaster
Андрей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров