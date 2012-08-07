Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего ...
Приватный проект для Косован Станислав (JESOD)
Сайт для агентства недвижимости.
Эксклюзивыне предложения-загрузка фото, текст. информация.
Объявления-любой пользователь, который на сайте-может заполнить форму и добавить свое объявление на сайте.
Фильтр-поиск квартиры или дома по цене, площади, кол-во комнат.
База недвижимости-в виде екселовского файла.
Добавление разделов и подразделов-загрузка текстовой информации + фото.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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