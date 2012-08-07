Приватный проект для Косован Станислав (JESOD)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка116 просмотров

Сайт для агентства недвижимости.

Эксклюзивыне предложения-загрузка фото, текст. информация.

Объявления-любой пользователь, который на сайте-может заполнить форму и добавить свое объявление на сайте.

Фильтр-поиск квартиры или дома по цене, площади, кол-во комнат.

База недвижимости-в виде екселовского файла.

Добавление разделов и подразделов-загрузка текстовой информации + фото.

13 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
4 дня
Спасибо Станиславу за проделанную работу. Даже после оплаты помог сделать некотрые правки. Было приятно сотрудничать с таким человеком. Надеюсь на продолжения взаимовыгодного сотрудничества. Спасибо за понимание.
Как всегда рад был сотрудничеству! Четкое ТЗ и оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад