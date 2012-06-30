Онлайн генератор юзербаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Необходимо создать несложный онлайн генератор юзербаров, подробности в текстовом файле.

Оплата гарантирована через систему Webmoney по факту успешного тестирования рабочего генератора. Для исполнителей с большим рейтингом возможен вариант 50% предоплаты.

13 лет назад
forzaj
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад