Корректировка/доработка интернет-магазина

Парсер делается в виде веб скрипта, доступ через веб интерфейс. На языке РНР5/Perl/Python, на ваш выбор. Через интерфейс должны быть настройки подключения к БД(хост/юзер/пасс/БД/таблица), количество строк для обработки за раз ...