Написать плагин под Google Chrome. ТЗ Подробнее при переписке.
Доработка модуля для Битрикс
Нужно доработать модуль вывода товаров из каталога товаров, чтобы в блок на сайт выводились товары с признаком Новинка. Редакция Старт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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