Доработка модуля для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Нужно доработать модуль вывода товаров из каталога товаров, чтобы в блок на сайт выводились товары с признаком Новинка. Редакция Старт.

13 лет назад
inftech
Теч 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Оперативно и четко выполнил работу. Спасибо.
Приятный заказчик,чёткие задачи, сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад