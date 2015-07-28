Добрый день, нужно к уже работающему сайту сделать адаптив. http://bit.ly/1DITyiC Схема http://jif1yt.axshare.com/#p=моб_версия Все стили дописываются в уже готовый файл стилей html правки не возможны. в контент части особенно. - убирать теги мы не можешь там много страниц. Если очень ...