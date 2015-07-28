ifoggy

Вячеслав ifoggy

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищем копирайтера для работы с геодезическим сайтом. Пробный текст!

    Добрый день! Опыт работы с геодезическим оборудованием обязателен, желательно образование, а также свободное ориентирование в области современного геодезического оборудования!Работы будет много, стоимость оговаривается индивидуально! Но нужен человек который напишет не только верные с технической стороны ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $250

    Добрый день. Нужен профессионал верстальщик для сотрудничества (верстка/front-end) Ссылка на макет https://www.dropbox.com/sh/qshlfey2dcy4lfb/AADML_ivJbkzfeeH4wb83rMma?dl=0 + Нужна совместимость для ipad. Все неоднозначные моменты помечены в psd notes. Макеты мобильной версии только основных страниц.  Макет с fontawesome и три иконки в svg.  В предложении ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт описания товаров

    Добрый день, требуется рерайт описания товаров для интернет магазина, количество товаров около 17 000+ Максимум 50 руб/ 1000 знак. Лучше дешевле конечно.

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    $70

    Добрый день, нужно к уже работающему сайту сделать адаптив. http://bit.ly/1DITyiC Схема http://jif1yt.axshare.com/#p=моб_версия Все стили дописываются в уже готовый файл стилей html правки не возможны. в контент части особенно. - убирать теги мы не можешь там много страниц. Если очень ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $175

    Добрый день! Нужен профессионал своего дела. Есть макет дизайна, нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно. В макете есть элементы css3 и svg анимации. Все как полагается. Превью макета http://invis.io/Y73MH3QAD Если сработаемся- будут заказы. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Нарисовать персонажа для логотипа
Все отлично, спасибо за проект!
Все супер!
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