Добрый день! Во вложении эскиз, который нужно нарисовать в векторе, конечно чуть поменять если потребуется. и добавить название компании.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Опыт работы с геодезическим оборудованием обязателен, желательно образование, а также свободное ориентирование в области современного геодезического оборудования!Работы будет много, стоимость оговаривается индивидуально! Но нужен человек который напишет не только верные с технической стороны ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $250
Добрый день. Нужен профессионал верстальщик для сотрудничества (верстка/front-end) Ссылка на макет https://www.dropbox.com/sh/qshlfey2dcy4lfb/AADML_ivJbkzfeeH4wb83rMma?dl=0 + Нужна совместимость для ipad. Все неоднозначные моменты помечены в psd notes. Макеты мобильной версии только основных страниц. Макет с fontawesome и три иконки в svg. В предложении ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, требуется рерайт описания товаров для интернет магазина, количество товаров около 17 000+ Максимум 50 руб/ 1000 знак. Лучше дешевле конечно.Рерайтинг36 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Добрый день, нужно к уже работающему сайту сделать адаптив. http://bit.ly/1DITyiC Схема http://jif1yt.axshare.com/#p=моб_версия Все стили дописываются в уже готовый файл стилей html правки не возможны. в контент части особенно. - убирать теги мы не можешь там много страниц. Если очень ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $175
Добрый день! Нужен профессионал своего дела. Есть макет дизайна, нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно. В макете есть элементы css3 и svg анимации. Все как полагается. Превью макета http://invis.io/Y73MH3QAD Если сработаемся- будут заказы. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад