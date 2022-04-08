Нарисовать персонажа для логотипа

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Завершен23 заявки604 просмотра

Добрый день!

Во вложении эскиз, который нужно нарисовать в векторе, конечно чуть поменять если потребуется.

и добавить название компании.

4 года назад
ifoggy
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3 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
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Escrow
Все супер!
Все отлично, спасибо за проект!

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