Придумать логотип для покерного клуба. Название Вахарум

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Закрыт32 заявки563 просмотра

просто 1 картинка для названия клуба.

будет небольшого размера,нужна креативность. возможно минимализм,возможно просто покерная тематика и оригинальность 

4 года назад
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