Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок164 просмотра

Уважаемые господа!

Срочно нужен человек, специалист по Вордпрес который доделает начатое.

Нужно доработать сайт на ВП (портал о моб.устройствах).

WordPress
13 лет назад
Milgram
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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