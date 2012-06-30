Необходимо создать несложный онлайн генератор юзербаров, подробности в текстовом файле. Оплата гарантирована через систему Webmoney по факту успешного тестирования рабочего генератора. Для исполнителей с большим рейтингом возможен вариант 50% предоплаты.
Нужно изменить кнопку в iframe
Здравствуйте, коллеги. Есть iframe, который загружает контент с другого сайта. Надо при выходе приподнять кнопку вверх и всё.
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