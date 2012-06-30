Нужно изменить кнопку в iframe

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Здравствуйте, коллеги. Есть iframe, который загружает контент с другого сайта. Надо при выходе приподнять кнопку вверх и всё.

13 лет назад
web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров