Обработка видео

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Необходимо сделать обработку видеофайлов через PHP.

На входе идет видеофайл в любом формате, на выходе файл в flv формате со следующими характеристиками:

1. размер 253 на 450 (высота и ширина)

2. разрешение 480p

PHP
13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$85
2 дня

Заявки фрилансеров

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад