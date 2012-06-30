Необходимо создать несложный онлайн генератор юзербаров, подробности в текстовом файле. Оплата гарантирована через систему Webmoney по факту успешного тестирования рабочего генератора. Для исполнителей с большим рейтингом возможен вариант 50% предоплаты.
Передать параметры УРЛ в связке jQuery+AJAX
Есть jQuery скрипт с GET запросом:
$Links.unbind('click').bind('click', function(e){
var $this = $(this);
$.get('/ajax_page/ajax_top_users.php', data, function(R){
.......
Задача: как передать значение урл в ссылке в значение data?
Ссылка -
В итоге должен быть запрос ввида: Url/ajax_page/ajax_top_users.php?task=rating&age=w
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