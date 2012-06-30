Передать параметры УРЛ в связке jQuery+AJAX

$5
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Закрытнет заявок74 просмотра

Есть jQuery скрипт с GET запросом:

$Links.unbind('click').bind('click', function(e){

var $this = $(this);

$.get('/ajax_page/ajax_top_users.php', data, function(R){

.......

Задача: как передать значение урл в ссылке в значение data?

Ссылка -

В итоге должен быть запрос ввида: Url/ajax_page/ajax_top_users.php?task=rating&age=w

AJAXjQuery
13 лет назад
multiton-1973
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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