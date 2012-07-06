Регистрация по приглашению для DLE 9.6

Доброго времени Вам Уважаемые мастера своего дела!

Необходимо, создать модуль для движка DLE: Регистрация по приглашению для версии!!! 9.6

Суть модуля:

Создать систему, инвайтов (ключей) которые пользователь получает по почте или иными способами и вводит в поле при регистрации. После чего регистрация и осуществляется.

1. Модуль должен работать на версии 9.6

2. Иметь Админку

- В админке:

Возможность отключать и включать модуль

Возможность генерировать инвайты

Возможность проверить инвайт: (свободен / занят и кем)

Возможность отсылать инвайты на почту

Просмотр использованных и не использованных инвайтов

Просмотров приглашенных по инвайтам (кто и кого пригласил)

Изменять количество инвайтов для групп пользователей

Изменять шаблон письма, который получает пользователь при получении инвайта на почту.

- Пользователь:

В профиле Пользователя создать возможность пригласить (отправить на почту) инвайт, а также отобразить тех участников, которые были приглашены этим пользователем.

Готовые решения из интернета – не предлагать…

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача — решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении …

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!

(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)