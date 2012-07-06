Необходим скрипт-парсер результата поиска Google. Каждый результат поиска проходит дополнительную проверку и в случае успеха сохраняется. Оплата достойная.
Регистрация по приглашению для DLE 9.6
Доброго времени Вам Уважаемые мастера своего дела!
Необходимо, создать модуль для движка DLE: Регистрация по приглашению для версии!!! 9.6
Суть модуля:
Создать систему, инвайтов (ключей) которые пользователь получает по почте или иными способами и вводит в поле при регистрации. После чего регистрация и осуществляется.
1. Модуль должен работать на версии 9.6
2. Иметь Админку
- В админке:
Возможность отключать и включать модуль
Возможность генерировать инвайты
Возможность проверить инвайт: (свободен / занят и кем)
Возможность отсылать инвайты на почту
Просмотр использованных и не использованных инвайтов
Просмотров приглашенных по инвайтам (кто и кого пригласил)
Изменять количество инвайтов для групп пользователей
Изменять шаблон письма, который получает пользователь при получении инвайта на почту.
- Пользователь:
В профиле Пользователя создать возможность пригласить (отправить на почту) инвайт, а также отобразить тех участников, которые были приглашены этим пользователем.
Готовые решения из интернета – не предлагать…
Оплата производится только после полностью выполненной работы!
Без какой либо предоплаты!
Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.
Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!
У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача — решение принять работу или пройти мимо.
Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении …
Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.
Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!
(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)
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